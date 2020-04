Hogere variabele beloning KLM-baas Elbers

De variabele beloning van KLM-baas Pieter Elbers gaat vanaf dit jaar omhoog van 75 procent naar maximaal 100 procent van zijn basissalaris van 525.000. Dat valt op te maken uit de agenda van de aandeelhouders waar de Telegraaf de hand op heeft weten te leggen. Het bericht wordt bevestigt door KLM en door Dario Fucci, voorzitter van de ondernemingsraad van KLM.

Fucci zegt dat het gaat om de langetermijnbonus van Elbers die met de aanpassing meer in lijn komt met de beloningen die binnen Air France-KLM worden uitgedeeld. Volgens de or-voorzitter is de agendering van de verhoging het sluitstuk van een proces dat al meer dan een jaar geleden is ingezet. Dus ruimschoots ook voor de coronacrisis KLM en de gehele sector lam legde. Ook KLM benadrukt dat het gaat om het gelijktrekken van beloningen.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) zegt nog niet van het voornemen van KLM op de hoogte te zijn. Maar hij noemt het wel „ontzettend belangrijk dat we ons er allemaal van vergewissen in wat voor crisis we zitten”. Bedrijven dienen er volgens hem voor te zorgen „dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, en dan ook nog op een manier die redelijk en verdedigbaar is naar de belastingbetaler”.

KLM is met de Nederlandse en Franse overheid in gesprek over een steunpakket om het bedrijf door de coronacrisis te loodsen. Naar verluidt zijn Hoekstra en zijn Franse collega Bruno Le Maire bereid deels garant te staan voor miljardenleningen zodat de vaste lasten kunnen worden betaald, ook nu vrijwel de gehele vloot aan de grond staat. De Tweede Kamer wil wel dat aan die steun harde voorwaarden worden verbonden.

Eerder wekte KLM al wrevel in politiek Den Haag door vast te houden aan het plan om afscheid te nemen van 2000 werknemers met een tijdelijk contract. Dat terwijl het bedrijf wel een beroep doet op een regeling waarbij de overheid de loonkosten grotendeels overneemt, mits er geen mensen om bedrijfseconomische redenen worden ontslagen. Uiteindelijk oordeelde minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) dat KLM toch „in de geest van” de afspraken handelt.

De kans dat Elbers dit jaar daadwerkelijk een hogere bonus krijgt is overigens nul. De betaling van winstdeling en bonussen is bij de KLM uitgesteld tot nader order vanwege de coronacrisis. Ook salarisverhogingen zijn voorlopig niet aan de orde. Verder keert KLM geen dividend uit.