Hogere opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag op de laatste handelsdag van maart met winst geopend. Beleggers op Wall Street volgen de ontwikkelingen rond de Amerikaans-Chinese handelsbesprekingen en de brexit. Verder is er aandacht voor wat macro-economische cijfers en de beursgang van taxibedrijf Lyft.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,5 procent in de plus op 25.836 punten. De brede S&P 500 klom 0,5 procent tot 2828 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,6 procent tot 7717 punten.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer voeren handelsoverleg in Peking. Chinese onderhandelaars zijn volgens hun Amerikaanse gesprekspartners bereid meer water bij de wijn te doen om tot een akkoord te komen. Mnuchin zei dat de gesprekken „constructief” verliepen. Volgende week wordt in Washington opnieuw gepraat.

Voorbeurs werd bekend dat de Amerikaanse consumentenuitgaven in januari met 0,1 procent zijn gestegen op maandbasis. Kort na aanvang worden nog gegevens gemeld over de verkoop van nieuwe woningen en een definitief cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan.

Lyft maakt vrijdag zijn debuut op Wall Street. De uitgifteprijs ligt op 72 dollar per aandeel, wat aan de bovenkant is van de eerder verhoogde bandbreedte voor de emissie. De concurrent van Uber wordt daarmee gewaardeerd op meer dan 24 miljard dollar.

Biotechnologieconcern Gilead ging 0,8 procent vooruit, na goede resultaten bij tests van de ontstekingsremmer filgotinib in zijn samenwerking met biotechnoloog Galapagos.