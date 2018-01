Hogere opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten geopend. Beleggers op Wall Street verwerken weer een reeks bedrijfsresultaten. Verder worden de woorden van president Donald Trump gewogen, die hij sprak tijdens het Word Economic Forum in Davos. De VS zijn volgens Trump altijd bereid om met landen over handelsverdragen te praten.

De leidende Dow-Jonesindex opende met een winst van 0,2 procent op 26.432 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 2846 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 7437 punten.

Industrieconcern Honeywell noteerde een fractie hoger. Het concern zag de omzet stevig groeien, vooral door de divisie die vliegtuigonderdelen maakt. Honeywell schroefde de winstverwachting voor dit jaar op vanwege de belastingverlaging in de VS.

Ook Colgate-Palmolive verkocht meer producten, zoals tandpasta en zeep. Die stijgende verkoop zet ook dit jaar door, verwacht het bedrijf dat verder last had van prijsdruk. Beleggers hadden op meer gerekend. Het aandeel verloor 4,3 procent.

AbbVie ging bijna 6 procent omhoog. De farmaceut heeft zijn verkopen afgelopen jaar verder zien toenemen, ook die van het voor het bedrijf belangrijke reumamiddel Humira. Daarnaast schroefde AbbVie de winstverwachting voor 2018 wat op.