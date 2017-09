Hogere opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn de nieuwe handelsweek met winsten begonnen. Daarmee verlengde Wall Street zijn recordreeks die nu al een aantal dagen duurt. Beleggers durven weer meer risico te nemen, nu spanningen rondom Noord-Korea weer wat wegebden. Toch werd over het algemeen rustig aan gedaan in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag.

De leidende Dow-Jonesindex stond na een paar minuten handelen 0,1 procent hoger op 22.297 punten. De brede S&P 500 won eveneens 0,1 procent tot 2502 punten, terwijl technologiegraadmeter Nasdaq 0,2 procent aandikte tot 6459 punten.

Northrop Grumman wist de aandacht van beleggers op zich gericht. Het defensieconcern maakte bekend overeenstemming te hebben bereikt over de overname van ruimtevaart- en defensiebedrijf Orbital ATK voor een bedrag van 7,8 miljard dollar. Het aandeel Orbital maakte een koerssprong van bijna 20 procent procent.