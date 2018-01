Hogere opening beurzen New York

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst geopend. De toonaangevende Dow-Jonesindex klom opnieuw richting de mijlpaal van 26.000 punten. Dinsdag werd boven dat niveau geopend, maar kon die winst niet tot de slotbel worden vastgehouden. Beleggers verwerken onder meer cijfers van de grote banken Goldman Sachs en Bank of America.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,5 procent hoger op 25.925 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,3 procent omhoog tot 2784 punten. De technologiebeurs Nasdaq klom 0,4 procent tot 7248 punten.

Goldman Sachs (min 0,9 procent) is in het vierde kwartaal op een verlies van 1,9 miljard dollar uitgekomen vanwege een voorziening van 4,4 miljard dollar voor de Amerikaanse belastingveranderingen. Het is voor het eerst in zes jaar dat de bank een kwartaalverlies lijdt. Ook zag Goldman Sachs zijn inkomsten uit de handel in obligaties en aandelen flink dalen.

Bank of America (-1,4 procent) heeft in het vierde kwartaal de winst bijna zien halveren tot 2,4 miljard dollar door een last van 2,9 miljard dollar voor de belastinghervormingen in de VS.