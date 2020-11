Hogere omzet voor T-Mobile ondanks mislopen inkomsten uit roaming

T-Mobile Nederland liep door de reisbeperkingen wegens het coronavirus inkomsten aan internationale roaming mis, maar wist zijn omzet in het derde kwartaal toch te verhogen. De telecomprovider kreeg er 62.000 nieuwe abonnees voor mobiele diensten bij en zag het aantal vaste aansluitingen voor internet met 17.000 stijgen.

De omzet uit mobiele diensten steeg in het derde kwartaal met 0,4 procent vergeleken met een jaar eerder. „Wanneer de omzetderving uit roaming niet wordt meegerekend, zou het een stijging zijn van 3,5 procent”, zegt topman Søren Abildgaard in een toelichting op de kwartaalcijfers. In totaal, wanneer ook de vaste aansluitingen worden meegerekend, stijgt de omzet naar 484 miljoen euro, een toename van 1 procent vergeleken met vorig jaar.

„Ik ben ongelofelijk trots dat we opnieuw goede resultaten hebben behaald, terwijl er nu weer minder gereisd wordt en we te maken hebben met een sterkere impact van de crisis”, aldus Abildgaard. De operationele winst (ebitda al) nam met 6,8 procent toe tot 141 miljoen euro. Daarbij profiteerde het bedrijf onder andere van kostenvoordelen door de fusie met Tele2 in Nederland. Ook daalden de indirecte kosten.

Eind oktober maakte T-Mobile bekend dat zijn 5G-netwerk landelijk dekkend is: zo’n 90 procent van alle Nederlanders woont in een gebied waar het veel snellere mobiele internet beschikbaar is. Een uitdaging bij het versterken van de capaciteit van het netwerk tijdens de coronacrisis is dat plekken waar normaal gesproken veel mensen komen, zoals een stadion of een treinstation, nu veel leger zijn. „Het dataverkeer verplaatst zich nu naar de mensen thuis. Dus daar moeten we wat correcties in aanbrengen”, legt Abildgaard uit.

T-Mobile richt zich in het laatste kwartaal van dit jaar op het uitbreiden van het glasvezelnetwerk op nieuwe locaties en verwacht dat het aantal vaste aansluitingen zal blijven groeien. De provider begon al met het uitrollen van glasvezel in Den Haag en Eindhoven. Voor het eind van het jaar worden de nieuwe locaties aangekondigd.

Ook wacht het telecombedrijf nog op de goedkeuring van de overname van branchegenoot Simpel door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Als die deal rond is, kan T-Mobile ongeveer 1 miljoen klanten aan zijn bestand toevoegen.