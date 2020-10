Hogere omzet voor IKEA Nederland

De van oorsprong Zweedse woninginrichter IKEA heeft in het afgelopen boekjaar een hogere omzet behaald in Nederland, omdat mensen vanwege de coronacrisis veel meer thuisbleven en het eigen interieur wilden verbeteren. De Nederlandse omzet in het fiscale jaar 2020 dat loopt tot eind augustus ging met ruim 3 procent omhoog tot bijna 1,4 miljard euro.

Eerder dit jaar sloot IKEA nog tijdelijk zijn dertien winkels in Nederland vanwege de virusuitbraak. De meubelketen spreekt dan ook van een uitdagend jaar en goede cijfers voor het bedrijf. „We mogen enorm trots zijn op dit resultaat”, aldus topman Paul de Jong van IKEA Retail Nederland. „De afgelopen periode is er door iedereen binnen IKEA keihard gewerkt om het bedrijf door een lastige tijd te helpen. Ik heb grote bewondering voor de flexibiliteit en inzet van al onze 6000 werknemers.”

De wereldwijde omzet kwam uit op 35,2 miljard euro. In de winkels kwamen wereldwijd 706 miljoen bezoekers. Op de website IKEA.com steeg het aantal bezoekers tot 3,6 miljard, met een stijging van de internetverkoop met 60 procent. Online is nu goed voor 18 procent van de totale omzet tegen 11 procent vorig jaar.