Hogere omzet voor HaskoningDHV

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV heeft afgelopen jaar de omzet opgevoerd. Omdat het bedrijf fors investeerde in digitalisering, groeide de winst niet. Die bleef vrijwel gelijk. De orderportefeuille liep terug, onder meer door onzekerheid rondom de brexit.

De omzet van HaskoningDHV was in het eerste halfjaar van vorig jaar nog teruggelopen, maar in de resterende zes maanden ging het beter. Uiteindelijk kwamen de opbrengsten uit op een kleine 615 miljoen euro, wat een groei van 3,1 procent op eigen kracht betekende.

De winst kwam uit op 12,7 miljoen euro, tegen 12,8 miljoen euro een jaar eerder. De orderportefeuille kromp van 341 miljoen euro in 2017 naar 306 miljoen euro. Dat komt volgens het ingenieursbureau onder meer door onzekerheid rond de brexit in het Verenigd Koninkrijk en rond verkiezingen in Zuid-Afrika.

Zodra die gebeurtenissen zijn afgerond, verwacht topman Erik Oostwegel dat de „markten weer tot rust komen en investeringen toenemen”. Die twee markten zijn belangrijk voor HaskoningDHV. In Nederland en Indonesië, ook twee landen waar HaskoningDHV groot is, verwacht het bedrijf wel heel dit jaar groei.

Volgens Oostwegel is HaskoningDHV door zijn expertise op het gebied van onder meer energie en water „in een uitstekende positie” om te profiteren van energietransitie die nodig is vanwege de klimaatverandering.