Hogere omzet VanHaren door Belgische expansie

Schoenenwinkelketen VanHaren krikte afgelopen jaar de omzet op tot ruim 190 miljoen euro. De verkoop van bijna 7 miljoen paar schoenen zorgde voor een omzetstijging van ruim 6 procent.

Vorig jaar maakte VanHaren de stap naar België. De winkelketen opende daar vijf winkels en een webwinkel. Voor dit jaar staan er elf nieuwe vestigingen in België op de planning. „In lijn hiermee gaan we in 2019 ook een eerste stap zetten in Wallonië”, zegt directeur Krein Bons.

In eigen land blijft de marktleider in de Nederlandse schoenenbranche ook uitbreiden. Afgelopen jaar opende de keten drie winkels en werden acht van de 143 vestigingen vergroot. Naar eigen zeggen zijn de uitbreidingen „tegen de stroom in”. Concurrenten als Schoenenreus en Scapino gingen afgelopen jaren failliet.