Hogere omzet telecombedrijven uit combideals

Telecombedrijven hebben in het derde kwartaal meer verdiend aan gecombineerde abonnementen. De omzet uit zogeheten multiplay-abonnementen steeg met 3,6 procent ten opzichte van een jaar eerder, meldt marktonderzoeker Telecompaper. Daarmee kwam de omzet op een kleine 1,2 miljard euro.

In totaal zijn er ruim 6,7 miljoen multiplay-abonnementen in Nederland, een stijging van 1,2 procent. Daarbij nemen klanten breedbandinternet en minimaal één andere dienst af zoals tv, vaste of mobiele telefonie. Van die klanten neemt het overgrote deel, 75 procent, alle vier die diensten af bij dezelfde provider, de zogeheten quadplay-abonnementen.

Vodafone-Ziggo is marktleider op het gebied van multiplay met een marktaandeel van 48 procent. KPN volgt met 39,1 procent. Gekeken naar omzet haalt VodafoneZiggo 48,3 procent van het geld in de markt binnen tegen 42,3 procent voor KPN.