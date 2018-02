Hogere omzet fusieconcern DowDuPont

Fusieconcern DowDuPont is in het vierde kwartaal op een hogere omzet uitgekomen, geholpen door gestegen verkopen in alle regio’s en bij alle segmenten van het bedrijf. DowDuPont ontstond in augustus vorig jaar door het samengaan van de grote Amerikaanse chemieconcerns Dow Chemical en DuPont.

Op vergelijkbare basis (pro forma) ging de omzet met 13 procent omhoog tot ruim 20 miljard dollar (16 miljard euro) ten opzichte van een jaar eerder. DowDuPont profiteerde van een hoger verkoopvolume en gestegen verkoopprijzen. Er werd een nettoverlies geleden van bijna 1,3 miljard dollar. Dat kwam vooral door herstructureringskosten voor de fusie. DowDupont profiteerde wel van een meevaller van 1,1 miljard dollar door de Amerikaanse belastinghervormingen.

DowDupont werkt aan een opsplitsing van het concern in drie aparte beursgenoteerde ondernemingen die vallen onder een houdstermaatschappij. Deze opsplitsing moet medio volgend jaar een feit zijn.