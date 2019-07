Hogere omzet EasyJet door meer passagiers

Budgetluchtvaartmaatschappij easyJet heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar meer passagiers vervoerd. Het Britse bedrijf zag de omzet dan ook stijgen.

In de maanden april tot en met juni vervoerde easyJet ruim 26 miljoen passagiers, 2 miljoen meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet groeide met meer dan 11 procent, waarbij ook de omzet per stoel toenam. Dat had easyJet onder meer te danken aan meer focus op het verkopen van tickets en goede resultaten tijdens de Paasdagen. De kosten per stoel namen juist af.

EasyJet benoemde verder Peter Bellew tot operationeel directeur. Hij werkte de afgelopen anderhalf jaar in dezelfde functie bij Ryanair. Eerder was hij onder meer topman van Malaysian Airlines.

Voor de tweede helft van het jaar denkt easyJet een brutowinst van tussen de 400 miljoen en 440 miljoen pond te behalen.