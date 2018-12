Hogere omzet binnenvaart door lage waterstand

Binnenvaartschippers hebben het afgelopen kwartaal een flink hogere omzet in de boeken gezet dan een jaar eerder. Daarbij werden ze een handje geholpen door de lage waterstand in de grote rivieren. Doordat schepen minder vracht konden vervoeren, hadden schippers een goede onderhandelingspositie om betere tarieven te vragen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg de omzet in de binnenvaart met 17,5 procent, de grootste stijging in zeven jaar tijd. Dat terwijl binnenvaartschippers 5 procent minder vracht vervoerden dan in het derde kwartaal van 2017. Naast de hogere prijzen die schippers voor hun diensten konden bedingen, kregen ze ook een toeslag voor de hogere kosten als gevolg van het lage waterpeil.

De transportsector als geheel groeide met een omzetstijging van 5,6 procent eveneens hard. Koeriersdiensten deden dankzij de toenemende populariteit van webwinkels goede zaken en voerden hun inkomsten met een tiende op. De twee grootste bedrijfstakken in het transport, het goederenwegvervoer en de expediteurs, tekenden ook duidelijke plussen op.