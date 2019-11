Hogere omzet auto- en motorbranche

De Nederlandse auto- en motorbranche heeft de omzet in het derde kwartaal met ruim 5 procent zien stijgen in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het statistiekbureau ging in alle deelbranches de omzet omhoog. Uitschieter was de tak voor zware bedrijfsauto’s, waar de omzet met bijna 10 procent toenam. Andere branches zijn bijvoorbeeld gespecialiseerde autoreparatiebedrijven, importeurs van nieuwe personenauto’s en handelaren in auto-onderdelen.

Het CBS stelde verder dat het ondernemersvertrouwen in de auto- en motorbranche aan het begin van het vierde kwartaal iets is verbeterd, maar nog wel negatief blijft. Verder nam het aantal openstaande vacatures in de sector af en daalde het aantal ondernemers dat last heeft van personeelstekorten.