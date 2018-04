Hogere olieprijs geeft Statoil glans

Statoil vaart wel bij de almaar oplopende olieprijzen. Het Noorse olie- en gasconcern zag de winst in het eerste kwartaal van het jaar bijna een derde hoger uitvallen door een combinatie van prijsstijgingen en meer productie.

De aangepaste nettowinst over de maanden januari, februari en maart steeg naar 1,5 miljard dollar (1,2 miljard euro). Daarnaast steeg de productie van olie en gas in de periode tot een niveau van 2180 miljoen vaten olie-equivalenten per dag, tegenover 2146 miljoen vaten over het eerste kwart van 2017.

Statoil, dat zijn naam binnenkort zal wijzigen in Equinor, grijpt de gunstigere marktomstandigheden aan om de investeringen op te voeren. Ook zal Statoil een deel van de opbrengsten laten terugvloeien naar aandeelhouders. De cijfers van het Noorse bedrijf zijn volgens kenners een voorbode voor wat we van andere olieproducenten mogen verwachten, zoals Shell dat donderdag de boeken opent en de Amerikaanse ondernemingen Chevron en ExxonMobil een dag later.