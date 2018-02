Hogere melkprijs boer drukt winst zuivelreus

Het coöperatieve zuivelconcern FrieslandCampina heeft zijn omzet in 2017 met ruim 10 procent zien groeien naar een record van 12,1 miljard euro. Onder meer vanwege de hogere melkprijs die aan de aangesloten boeren werd betaald, daalde de winst met ruim 37 procent naar 227 miljoen euro.

De melkprijs voor de 12.700 aangesloten melkveehouders kwam uit op 40,01 euro per 100 kilo melk van standaardkwaliteit. Dat is 24 procent meer dan in 2016. Allemaal samen ontvingen de boeren voor hun melk 4346 miljoen euro, het hoogste bedrag ooit sinds FrieslandCampina in 2008 uit een fusie ontstond.

De hogere omzet is vooral te danken aan hogere verkoopprijzen van de zuivelproducten die FrieslandCampina maakt, bleek donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers in Amersfoort. Ook de inlijving van branchegenoot Engro Foods in Pakistan droeg bij aan de stijging.

Niet alleen de hogere melkprijs voor de boeren leidde tot een lagere winst: ook negatieve valuta-effecten in Nigeria en China, eenmalige afschrijvingen in China en Duitsland en lasten door herstructureringen eisten hun tol.



De verkoop van kindervoeding van het merk Friso in China blijft groeien. In het algemeen zet FrieslandCampina steeds meer consumentenproducten af in Zuidoost-Azië en Afrika.

De zuivelmarkt heeft zich in 2017 stevig hersteld. De marktprijzen voor room en boter bereikten in het derde kwartaal recordhoogtes. De prijs van mager melkpoeder stond wel onder druk, waardoor de voorraden in de markt flink zijn gestegen.

In 2017 paste bijna 80 procent van de aangesloten bedrijven een vorm van weidegang toe. Dat was 1,2 procentpunt meer dan in 2016, terwijl die de jaren daarvoor nog afnam.

De zuivelreus, die zo’n 80 procent van de Nederlandse boerderijmelk verwerkt, verwacht dat dit jaar de melkproductie in Nederland vanwege de fosfaatwetgeving zo goed als stabiel zal blijven. Medio 2018 zal de international zuivelmarkt weer in evenwicht zijn en zal de melkprijs voor de boeren, die de afgelopen maanden daalde, zich stabiliseren.