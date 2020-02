Hogere kwartaalwinst voor autoleasebedrijf LeasePlan

LeasePlan heeft in het vierde kwartaal van 2019 de winstgevendheid weten te verbeteren. De autoleasemaatschappij profiteerde van stijgende opbrengsten, vooral uit de verkoop van gebruikte wagens via het eigen occasionplatform CarNext.

Onder de streep hield LeasePlan 115 miljoen euro over, bijna twee derde meer dan in de laatste periode van 2018. De onderliggende nettowinst steeg met ruim een zesde tot 126 miljoen euro. LeasePlan behaalde een omzet van 2,6 miljard euro, 10 procent meer dan een jaar eerder.

Over heel 2019 zag LeasePlan de nettowinst met bijna 5 procent dalen naar 403 miljoen euro. Het bedrijf had last van kostenstijgingen en investeerde bovendien veel in CarNext, dat wordt klaargestoomd voor een mogelijke verkoop. De jaaromzet steeg wel, met 6 procent tot meer dan 10 miljard euro.