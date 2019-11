Hogere kosten drukken winst LeasePlan

LeasePlan heeft in het derde kwartaal te maken gehad met gestegen kosten. De Nederlandse autoleasemaatschappij was onder andere meer geld kwijt aan investeringen in occasionmarktplaats CarNext en personeel, wat uiteindelijk drukte op de winst.

De nettowinst steeg op jaarbasis evenwel met 84,5 procent tot 124 miljoen euro. Die fikse stijging komt vooral doordat LeasePlan in dezelfde periode vorig jaar een afschrijving deed op zijn Turkse activiteiten wegens de val van de lira. De onderliggende winst daalde juist met bijna 5 procent tot 139,9 miljoen euro.

De opbrengsten dikten met 5,9 procent aan tot 2,5 miljard euro. Dit ging gepaard met een uitbreiding met 2 procent van het wagenpark tot 1,86 miljoen auto’s die LeasePlan voor klanten beheert.

LeasePlan hoopt CarNext met strategische investeringen uit te bouwen tot het belangrijkste online aankoop- en verkooppunt voor gebruikte auto’s. Tegelijkertijd onderzoekt het bedrijf de gehele of gedeeltelijke verkoop van het platform. Na zo’n afstoting zou LeasePlan nog wel zijn eigen gebruikte auto’s via het platform verkopen.