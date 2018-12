Hogere hypotheekschuld bij huishoudens

De totale uitstaande hypotheekschuld van huishoudens is in het derde kwartaal van het jaar met 1 miljard euro gestegen tot 702 miljard euro. Dit is het zevende kwartaal op rij dat de hypotheekschuld toenam, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Wel is de toename in het derde kwartaal de kleinste in deze periode. Begin 2014 stond er 672,5 miljard euro aan woninghypotheken uit. Sindsdien is deze gestaag toegenomen. Ondanks de absolute stijging van de schuld in de afgelopen jaren daalt de hypotheekschuld als percentage van het bruto binnenlands product (bbp). In 2012 lag deze zogeheten schuldquote nog op 105 procent, in het derde kwartaal was dit 92 procent. Het bbp nam over deze periode sterker toe dan de hypotheekschuld waardoor de schuldquote lager uitkwam, legt het statistiekbureau uit.

Er werd de afgelopen jaren nagenoeg elk kwartaal per saldo meer hypotheek opgenomen dan afgelost. In 2013 werd door huishoudens per saldo juist meer afgelost op hypotheken dan er nieuw werden opgenomen. In die periode stonden veel huizen onder water en startte de verruimde schenkingsvrijstelling, wat aflossen stimuleerde. Daarnaast wisselden in 2013 relatief weinig woningen van eigenaar, wat de vraag naar nieuwe hypotheken drukte. Daarna trok het aantal verkochte koopwoningen weer aan en nam de gemiddelde verkoopprijs van huizen toe.

Bij banken nam in het derde kwartaal de hypotheekschuld met ongeveer 6 miljard euro toe, terwijl deze bij overige financiële intermediairs ongeveer 7 miljard euro afnam door aflossingen. Andere partijen op de hypotheekmarkt zijn beleggingsinstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen. In het derde kwartaal verstrekten zij per saldo ongeveer 2 miljard euro aan hypotheken. Aan het eind van het derde kwartaal stond 62,3 procent van de hypotheken uit bij banken, bij overige financiële intermediairs 21,6 procent en bij beleggingsinstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen 14,6 procent.