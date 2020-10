Hogere hypotheek voor tweeverdieners

Tweeverdieners en mensen met een studieschuld kunnen volgend jaar meer geld lenen bij de aankoop van een huis.

Dat meldde minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken donderdag aan de Tweede Kamer tijdens de overhandiging van het adviesrapport Financieringslastnormen van het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). De bekendmaking van het Nibud komt in een periode waarin ze „groeiende werkloosheid en onzeker wordende inkomens” verwacht.

Waar eerder het inkomen van de afgelopen jaren een grote rol speelde bij het opstellen van het rapport, is volgens Nibud-directeur Arjan Vliegenthart nu ook de nabije toekomst een grote factor geweest. „Iemand kan de afgelopen jaren een heel stabiel inkomen hebben gehad dat door deze crisis ineens onzeker is geworden.”

Tweeverdieners gaan er dus op vooruit, hoeveel?

Het Nibud adviseert het kabinet het tweede inkomen voor 90 procent mee te laten tellen bij de berekening van een hypotheek. Dit jaar telde het tweede inkomen voor 80 procent mee. Het verschil in besteedbaar inkomen tussen twee- en eenverdieners neemt door belastingwijzigingen volgens het Nibud al enkele jaren toe en zal de komende jaren alleen maar verder oplopen. Naast een hogere hypotheek houden tweeverdieners dit jaar ook meer geld over voor andere uitgaven.

Hoe zit het met mensen met een studieschuld?

Ook die mensen kunnen volgend jaar meer lenen dan dit jaar. Bij een studieschuld van 25.000 euro scheelt het ongeveer 7.000 tot 8.000 euro.

Bij grote studieschulden blijft de impact op het te lenen bedrag groot. Wanneer iemand vóór 2018 begon met het aflossen van de studieschuld, was de hypotheek met het dubbele van de studieschuld beperkt. Bij een aflossing na 2018, in het nieuwe aflosstelsel, lopen de studieschuld en de inkorting op de hypotheek vrijwel gelijk op.

Zijn tweeverdieners en mensen met een studieschuld de enigen die er op vooruit gaan?

Nee. Net als voorgaande jaren kunnen mensen in 2021 onafhankelijk van hun inkomen een hogere hypotheek krijgen als zij energiebesparende maatregelen nemen of een energiezuinig huis kopen. Voor duurzame maatregelen kan een bedrag van maximaal 9000 euro buiten beschouwing worden gelaten bij het vaststellen van de financieringslast. Kopers van een energiezuinige woning kunnen opnieuw 15.000 of 25.000 euro extra lenen.

Hoe kunnen in tijden van crisis de hypotheken zo omhoog gaan?

Het Nibud is tijdens het opstellen van het rapport te rade gegaan bij de plannen die op Prinsjesdag zijn gepubliceerd. Het instituut heeft daarbij gekeken of de koopkracht van de Nederlanders erop achteruit gaat. Dat bleek niet het geval te zijn.

Volgens de plannen van het kabinet stijgt de koopkracht van kopers volgend jaar; de lonen gaan middels de cao’s gemiddeld 1,4 procent omhoog.

Naast de Rijksoverheid heeft het Nibud ook gesproken met hypotheekverstrekkers en de Vereniging Eigen Huis. Op basis van deze gesprekken en genoemde gegevens heeft het Nibud dit advies opgesteld.

Het is dus een advies, in hoeverre wordt dit overgenomen?

Minister Ollongren heeft het advies donderdag aan de Tweede Kamer aangeboden. De volksvertegenwoordiging beslist vervolgens of de plannen daadwerkelijk doorgang vinden. De verwachting is dat dit gebeurt, omdat de coalitie een meerderheid in de Kamer heeft.

