Hogere beloningen voor bazen Netflix

Netflix heeft de beloning voor bestuurders verhoogd, waaronder die voor topman Reed Hastings en zijn rechterhand Ted Sarandos, die onder meer verantwoordelijk is voor successeries van de onlinevideodienst. Hastings, die medeoprichter is van Netflix, krijgt 34 miljoen dollar in aandelenopties, hetgeen een stijging van 10 procent is. Zijn jaarsalaris daalt een fractie tot 650.00 dollar.

Het salaris van Sarandos, de grootverdiener van de twee, stijgt met 11 procent tot 20 miljoen dollar. Zijn pakket aandelenopties stijgt met 8,5 procent tot 14,7 miljoen dollar. Het bedrijf meldde zoals gebruikelijk de laatste jaren de verhoging van de beloningen aan het einde van het jaar.

De nieuwbakken financieel directeur Spencer Neumann krijgt ruim 6 miljoen dollar aan loon overgemaakt. Daarnaast ontvangt hij 5,5 miljoen dollar aan aandelenopties. Daarmee verdient hij meer dan zijn voorganger. Verder krijgt bestuurder Greg Peters een loonsverhoging van 10 procent tot 12 miljoen dollar. Zijn optiepakket stijgt licht tot 6,9 miljoen dollar.