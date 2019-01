Hoger slot Wall Street na brexitstemming

Op de aandelenbeurzen in New York trokken beleggers zich dinsdag weinig aan van de brexitperikelen. Wall Street hield zijn winsten vast nadat de brexitdeal van premier Theresa May was weggestemd door het Britse Lagerhuis. De markt verwerkte tevens veel bedrijfsnieuws en berichten over meer economische stimuleringsmaatregelen in China.

De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent hoger op 24.065,59 punten. De brede S&P 500 won 1,1 procent tot 2610,30 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,7 procent naar 7023,84 punten.

Zelden leed een Britse premier zo’n zware nederlaag als May dinsdagavond. Haar deal over het verlaten van de Europese Unie kreeg de steun van slechts 202 van de 634 aanwezige parlementsleden. Labour, de grootste Britse oppositiepartij, heeft direct hierna een motie van wantrouwen tegen May en haar kabinet ingediend.

Netflix kreeg er 6,5 procent aan beurswaarde bij. De videostreamingsdienst schroeft zijn prijzen in de Verenigde Staten flink op. Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws, omdat ze verwachten dat deze stap meer geld in het laatje zal brengen bij het bedrijf.

JPMorgan Chase klom 0,7 procent, ondanks slechter dan verwachte kwartaalcijfers. De bank haalde minder inkomsten uit de obligatiehandel vanwege de onrust op de financiële markten. Wells Fargo, de grootste hypotheekverstrekker van de Verenigde Staten, zag de winst in het afgelopen kwartaal licht dalen. Het aandeel leverde een kleine 2 procent in.

De cijfers van UnitedHealth waren beter dan verwacht. De grootste Amerikaanse zorgverzekeraar won bijna 4 procent. Verfproducent Sherwin-Williams kwam met een winstalarm voor 2018 en ging dik 4 procent omlaag.

De brexitstemming had wel zijn weerslag op koers van de euro en het Britse pond. De euro werd 1,1409 dollar waard, tegen 1,1385 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Bij het Britse pond was aanvankelijk sprake van een stevig koersverlies ten opzichte de dollar. Na de stemming liep het koersverlies terug.

De olieprijzen zaten verder in de lift. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3,2 procent tot 52,10 dollar. Brentolie kostte 2,8 procent meer op 60,65 dollar per vat.