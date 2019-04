Hoger overnamebod Occidental op Anadarko

Het Amerikaanse olie- en gasconcern Occidental Petroleum legt een bod op tafel van in totaal 57 miljard dollar voor branchegenoot Anadarko Petroleum om Chevron af te troeven in de overnamestrijd rond het Amerikaanse bedrijf. Chevron had eerder deze maand 50 miljard dollar geboden voor Anadarko, inclusief schuld.

Het bod van Occidental bedraagt 76 dollar per aandeel en bestaat uit contanten en aandelen. Het bedrijf uit Houston spreekt zelf van een financieel en strategisch „superieur bod” vergeleken met het voorstel van Chevron van 65 dollar per aandeel. Anadarko zou goed kunnen profiteren van de kennis en technologische expertise van Occidental. Bovendien ziet Occidental ruimte voor 2 miljard dollar aan jaarlijkse kostenvoordelen door een fusie met Anadarko.

Occidental verklaarde dat er sinds maart al meerdere voorstellen zijn gedaan richting Anadarko die hoger waren dan het overnamebod van Chevron. Exclusief schuld is het bod van Occidental op Anadarko 38 miljard dollar waard en dat van Chevron 33 miljard dollar.

Bestuursvoorzitter Vicki Hollub van Occidental zei tegen zakenzender CNBC dat al twee jaar wordt gewerkt aan het overnamebod op Anadarko, dat volgens haar vriendelijk is. Door de samenvoeging van beide bedrijven ontstaat volgens Occidental een wereldspeler op energiegebied, met een dagelijkse productiecapaciteit van olie en gas met het equivalent van meer dan 1,4 miljoen vaten. De overname zou in de tweede helft van dit jaar afgerond moeten worden.