Hoger begin voor Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst aan de dag begonnen. Energieaandelen gaven daarbij de graadmeters op Wall Street een impuls na berichten over een oplopende vraag naar brandstof. Verder blijven beleggers kijken hoe de onderhandelingen verlopen over een nieuw Amerikaans noodpakket om de coronacrisis het hoofd te bieden.

De Dow-Jonesindex klom in de eerste handelsminuten 1 procent tot 27.951 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd ook 1 procent hoger gezet op 3366 punten en techbeurs Nasdaq ging 1,2 procent omhoog, tot 10.910 punten.

Energiereuzen als Chevron, ConocoPhillips en Marathon Oil dikten tot 3,2 procent aan geholpen ook door de gestegen olieprijzen. Die stonden op hun beurt weer op het hoogste niveau in maanden door de berichten over de aantrekkende vraag.

Verder weet ook automaker Tesla de aandacht op zich gericht. De maker van elektrische aangedreven bolides splitst zijn aandelen om deze toegankelijker te maken voor werknemers en investeerders. Het aandeel steeg ruim 6 procent.

Ook farmaceut Moderna (plus 5,4 procent) staat in de schijnwerpers. Het bedrijf meldde dinsdag nabeurs dat het een overeenkomst heeft gesloten met de Amerikaanse overheid over de verkoop van een 100 miljoen doses van een coronamedicijn dat nog in ontwikkeling is. Met de deal is een bedrag van meer dan 1,5 miljard dollar gemoeid.