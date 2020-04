Hoger bedrijfsresultaat voor DPG, vrees voor advertentiemarkt

DPG Media (voorheen De Persgroep) heeft over 2019 een bedrijfsresultaat geboekt van 258 miljoen euro, een groei van 7 procent ten opzichte van het jaar ervoor. DPG Media maakt zich echter zorgen over de coronacrisis. Hoewel het bereik van de nieuwsmedia en televisiezenders van DPG Media volgens topman Christian van Thillo flink is toegenomen, voelt het bedrijf de pijn van de krimp in de advertentiemarkt.

„De grote vraag is hoe zich de komende periode het consumentenvertrouwen en daarmee het vertrouwen van adverteerders zullen ontwikkelen”, aldus Van Thillo. Volgens DPG Media blijft de de impact van de coronacrisis op de prestaties dit jaar vooralsnog niet te voorspellen. „Heel veel zal afhangen van hoe en wanneer de overheden de economie terug willen en kunnen activeren. Dit wordt een complexe maar cruciale oefening.”

DPG Media boekte over 2019 een omzet van ongeveer 1,6 miljard euro. Daarvan werd het grootste deel (868 miljoen euro) gemaakt in de Nederlandse markt. De Belgische activiteiten brachten 695 miljoen euro omzet op. In Denemarken zette het mediabedrijf 133 miljoen euro om. „In het licht van de huidige crisis is beslist om de volledige groepswinst te reserveren”, laat DPG Media weten over de nettowinst van 129 miljoen euro.

Maandag werd de overname van Sanoma Nederland door DPG Media afgerond. Daardoor zijn nu onder meer de nieuwssite NU.nl en stripblad Donald Duck in Belgische handen. Onder DPG Media vallen al onder meer de Volkskrant en het AD.