Hoge Raad uit bezwaren over spaartaks

De Hoge Raad heeft bezwaren over de vermogensrendementsheffing op spaargeld. Zonder veel risico te nemen was het voor belastingplichtigen in 2013 en 2014 met hun spaargeld niet haalbaar om een zogeheten fictief rendement van 4 procent te behalen, stelt de hoogste rechter. De Belastingdienst moet de bezwaren gaan afwikkelen.

Het gaat om een slepende zaak. De Bond voor Belastingbetalers voert al jaren een juridische strijd omdat de spaartaks gebaseerd zou zijn op een onrealistisch fictief rendement, zeker door de al jaren lage rente in Europa. Over dat fictieve rendement is vervolgens 30 procent belasting geheven.

Wat de conclusies van de Hoge Raad precies betekenen voor individuele belastingbetalers, is onduidelijk. Dat hangt er ook van af of mensen zijn geconfronteerd met een zogenoemde buitensporig zware last. Om dat te bepalen zou ook moeten worden gekeken naar het belastingtarief van 30 procent en de situatie kan sterk van persoon tot persoon verschillen. Daarom is het volgens de Hoge Raad aan de Belastingdienst zelf om dit uit te zoeken.