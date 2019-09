Hoge goudprijs betekent voor Goudwisselkantoor gouden tijden

Weinig ondernemers zullen het kunnen nazeggen. „De crisis versnelde onze groei, crisis betekent voor ons meer omzet”, geeft Johan de Ruiter (38) van Goudwisselkantoor aan. Een hoge goudprijs, zoals ook nu, bezorgt het bedrijf gouden tijden.

De onderneming startte met de in- en verkoop van goud (sieraden, munten, staafjes ofwel baren) in 2008. Het viel onbedoeld samen met het uitbreken van de economische malaise. Die droeg bij tot een „gigantische groei”, vertelt algemeen directeur De Ruiter. „Mensen gingen massaal juwelen omruilen voor klinkende munt. Meestal niet omdat ze krap zaten, maar omdat –wat vaak gebeurt in perioden van onzekerheid– de prijs van het goud fors steeg. Die bereikte in 2011 een hoogste stand ooit.”

Postzegels

De vader van Johan, Jaap de Ruiter, maakte in 1984 van een hobby zijn beroep. Hij begon een handel in postzegels, oude munten, in eigenlijk alles voor verzamelaars. Eerst vanuit een kantoor aan huis in Heerjansdam, vanaf 1991 vanuit Klaaswaal. In 2008, met toen tien medewerkers, zette het bedrijf een belangrijke stap. Het ging zich professioneel richten op de goudmarkt en opende in Klaaswaal een pand „met ruimte om op een veilige manier klanten te kunnen bedienen.” De entree van het gebouw –zo staat er op de glazen deur: identificatie verplicht– verraadt al dat het hier draait om waardevolle artikelen.

„Het is elke dag weer spannend wat je aangeboden krijgt”, zegt Johan. „Het meest bizarre wat ik me herinner is dat er mensen aan de balie stonden met een videorecorder. Die hadden ze aangetroffen toen ze als erfgenamen een huis gingen leegruimen. Ze ontdekten dat er 10 kilo goud in dat apparaat verstopt zat. Dat bracht meer op dan de hele woning.”

Johan kwam in 1998 in het familiebedrijf. Vier broers van hem zijn eveneens, elk op een eigen, specifiek onderdeel, betrokken bij de zaak. Johan: „Verzamelen vond ik van jongsaf leuk. Op m’n twaalfde had ik al een eigen kraam op de muntenmarkt in Rotterdam.” Foto’s en krantenknipsels in vitrines in de hal van het kantoor tonen de historie van de onderneming, die tegenwoordig tevens een veilinghuis voor kunst en antiek omvat.

Vandaag de dag telt Goudwisselkantoor, zoals de naam sinds 2008 luidt, 54 vestigingen, waarvan 18 in België. Over mogelijke expansie naar Duitsland en Frankrijk wordt nagedacht. Verder rijden er zes mobiele kantoren door Nederland, die op vaste dagen in 30 kleinere plaatsen staan. De getallen illustreren de enorme groei. Het aantal fulltime banen is uitgebreid tot 150 en er zijn momenteel 15 vacatures.

„Er is geen opleiding vereist. Die geven wij intern. Er werkt bij ons bijvoorbeeld iemand die bedrijfsleider is geweest en iemand die voorheen timmerman was. Alleen commerciële en communicatieve vaardigheden zijn nodig. Ervaring is voor een specialisme als taxatie heel belangrijk en die bouw je hier op.”

Als mensen naar een kantoor komen met hun goud, wordt dat ter plekke gewogen en getest op echtheid. Aan de hand van de dagkoers stelt de taxateur een bedrag vast. „Zoveel had ik niet verwacht, horen we bijna altijd.”

Het bedrijf smelt de sieraden en laat er staafjes puur goud (24 karaats) van maken. Het verkoopt die aan klanten die ze aanschaffen als beleggingsobject of, internationaal, aan banken. Het verschil tussen aan- en verkoopprijzen bepaalt de winst.

Buitenlandse valuta

Goudwisselkantoor doet veel wat vroeger de banken deden. „Wat zij afstoten, nemen wij erbij.” Goudhandel zit niet meer in hun pakket. Hetzelfde geldt voor het wisselen van buitenlandse valuta. „Die activiteit biedt ons juist een permanente inkomstenstroom en daarmee stabiliteit als het met goud even wat minder gaat.” Verder is er bij alle kantoren sinds kort de mogelijkheid om een kluisje te huren.

Wat betreft de actuele situatie: de economische vooruitzichten zijn ongewis en dat heeft de waarde van het edelmetaal opnieuw opgestuwd, tot ruim 44.000 euro per kilo. Weer stromen de mensen toe. „Sinds juli is het bij ons alle hens aan dek. Het lijkt een fantastisch goed jaar te worden.”

Bedrijfsgegevens

Naam: Goudwisselkantoor

Waar: Klaaswaal en 53 andere vestigingen

Activiteit: in- en verkoop goud

Aantal werknemers: 150