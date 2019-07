Hoge EU-boete voor chipconcern Qualcomm

De Europese Commissie legt het Amerikaanse chipconcern Qualcomm een boete op van 242 miljoen euro vanwege misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens Brussel heeft Qualcomm zich schuldig gemaakt aan prijsdumping van chips voor mobiele telefoons om zo zijn kleinere concurrent Icera uit de markt te duwen.

Het draait om zogeheten UMTS-chips, die smartphones en tablets verbinden met mobiele netwerken. De illegale praktijken vonden plaats tussen 2009 en 2011. In de zomer van 2015 begon de Europese Commissie een formeel onderzoek naar de zaak. De opgelegde boete komt neer op bijna 1,3 procent van de omzet van Qualcomm in 2018.

„Qualcomm verkocht deze producten onder de kostprijs met de intentie om een concurrent uit te schakelen. Het gedrag van Qualcomm verstoorde competitie en innovatie in deze markt”, aldus EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) in een toelichting op de boete.

Icera diende in 2010 een klacht in bij Brussel over de gang van zaken door Qualcomm. Volgens de Europese Commissie werd Icera een steeds grotere uitdager bij de UMTS-chips van Qualcomm. In 2011 werd Icera overgenomen door Nvidia.

Qualcomm kreeg begin vorig jaar ook al een Europese boete van bijna 1 miljard euro vanwege vermeende oneerlijke afspraken met technologieconcern Apple. Het chipbedrijf heeft beroep aangetekend tegen deze boete.