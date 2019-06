Hoge boetes PwC en EY definitief van de baan

De hoge boetes die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) eerder aan accountantsbureaus EY en PwC oplegde zijn definitief van de baan. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bevestigt een eerdere uitspraak van de rechtbank Rotterdam dat niet is bewezen dat de firma’s hun zorgplicht verzaakten.

Toezichthouder AFM legde de boetes in maart 2016 op omdat de accountants tekortgeschoten zouden zijn in de controles van jaarrekeningen in het jaar 2012. EY moest 2,2 miljoen euro betalen en bij PwC ging het om 845.000 euro.

Maar volgens het CBb legt de AFM de wet verkeerd uit. Het beroepscollege stelt dat het een "misvatting" is dat het enkele feit dat een accountant bij de controle van jaarrekeningen ernstige fouten maakt, al betekent dat diens kantoor zijn zorgplicht schendt. Voor een schending van die zorgplicht is daarentegen een "concrete, eigen gedraging" van de firma nodig. Dat zou bijvoorbeeld spelen als de beroepsfouten het gevolg zijn van een mankerende bedrijfsvoering.