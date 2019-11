Hof steekt stokje voor sluitingen Hudson’s Bay

Hudson’s Bay is volgens het gerechtshof in Amsterdam verplicht twee filialen in Amsterdam en Breda ook na 1 januari open te houden. Volgens vrijdag gepubliceerde uitspraken had de warenhuisketen, die uit Nederland weg wil, eerder langjarige huurovereenkomsten afgesloten, en kan het bedrijf daar niet zomaar onderuit.

De Nederlandse tak van het Canadese Hudson’s Bay vroeg donderdag al uitstel van betaling aan. Het bedrijf stelde door een uitspraak van de rechter en daarop volgende dwangsommen niet meer goed aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Dat Hudson’s Bay eind 2019 uit Nederland gaat vertrekken werd half september bekend.