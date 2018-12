Hof: opkoopprogramma ECB kan door de beugel

De Europese Centrale Bank (ECB) is zijn boekje niet te buiten gegaan met het omvangrijke opkoopprogramma van obligaties, oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie. Critici van die stimuleringsmaatregel stelden dat de ECB buiten zijn mandaat trad met het beleid, maar daar gaat het Hof niet in mee.

De ECB begon in 2015 met het opkopen van miljarden euro’s aan obligaties, met het doel meer geld in de economie te pompen om zo de inflatie aan te jagen. Daarop werden in Duitsland verschillende rechtszaken aangespannen, omdat de maatregelen in strijd zouden zijn met het verbod op zogeheten ‘monetaire financiering’, oftewel de directe financiering van overheidsbegrotingen. Daarnaast vonden ze dat de ECB met het opkoopprogramma op de stoel van nationale overheden ging zitten, wat ondemocratisch zou zijn.

Het grondwettelijk hof van Duitsland verwees de zaak door naar het Europees Hof van Justitie. Die oordeelt nu dat het opkoopprogramma puur monetair beleid is en op dat vlak mag de ECB maatregelen nemen voor alle EU-lidstaten die met de euro betalen.