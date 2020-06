Hoeveelheid werk voor bouwbedrijven toegenomen

Bouwbedrijven hebben in april hun orderboek zien groeien. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in zijn maandelijkse conjunctuurmeting. Gemiddeld hadden bouwbedrijven voor 9,6 maanden werk liggen. In maart was dat nog 9,4 maanden. Tot en met maart nam de hoeveelheid werk bij bedrijven steeds af.

In de woningbouw hebben bedrijven het meeste werk liggen, gemiddeld genoeg voor ruim een jaar. De wegenbouw heeft met iets meer dan een halfjaar werk de kleinste hoeveelheid werk achter de hand. De meting wordt wel vertekend door het feit dat andere bedrijven deelnamen aan de meting dan de afgelopen maanden. Vooral in de woningbouw speelt dat probleem.

De coronacrisis liet zich in april ook voelen. Een op de vijf bedrijven geeft aan dat de productie is afgenomen en 15 procent denkt de komende tijd met minder personeel door te gaan. Vier op de tien bouwbedrijven zegt dat werkzaamheden stagneerden door de coronacrisis.