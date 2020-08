„Hoekstra wil aftrek hypotheekrente verder beperken”

Minister van Financiën Wopke Hoekstra is bereid de hypotheekrenteaftrek verder te beperken. Dat schreef zakenkrant FD woensdag op basis van bronnen binnen de coalitie.

Het kabinet wil een beroep doen op Europese steun om de economie te herstellen van de coronacrisis. In ruil voor steun moeten landen hun economieën hervormen. Die voorwaarde is afgelopen zomer door premier Mark Rutte bedongen toen de lidstaten over het herstelfonds onderhandelden.

Nederland claimt naar schatting 6,5 miljard euro uit het Europese herstelfonds, schrijft het FD. Dat fonds omvat in totaal 750 miljard euro. Volgens de krant worstelen het kabinet en de coalitie met de hervormingseis. De VVD is tegen beperking van de hypotheekrenteaftrek en wil ook niet morrelen aan de maximale hypotheek die huizenkopers kunnen opnemen. Die is sinds 2018 beperkt tot de waarde van de woning. Hoekstra zou aandringen op een verdere verlaging.

Prikkel

De Europese Commissie hamert er al jaren op dat de particuliere schulden in Nederland te hoog zijn. De fiscale prikkel van de hypotheekrenteaftrek is daar debet aan, vindt Brussel.

In de Nederlandse rijksbegroting wordt de totale hypotheekrenteaftrek in 2020 geraamd op 9,5 miljard euro. In 2015 was dat nog ruim 13 miljard.

De regering heeft eerder besloten de maximale hypotheekrenteaftrek geleidelijk te verlagen van 52 naar 37,1 procent – het basistarief van de inkomstenbelasting. Vanaf dit jaar gebeurt dat verlagen versneld, met 3 procentpunt per jaar. Die versnelling is in het regeerakkoord van het huidige kabinet afgesproken. Per 1 januari 2020 bedraagt de maximale aftrek 46,0 procent.

Het kabinet en de vier coalitiepartijen overleggen woensdag en donderdag over de begroting voor 2021, het Belastingplan en het derde coronasteunpakket. Volgens het FD lijkt er consensus te zijn over verlaging van de vennootschapsbelasting.