Hoekstra verwacht snel duidelijkheid over EU-herstelfonds

Minister Wopke Hoekstra verwacht dat binnen enkele weken meer duidelijkheid komt over de omvang en structuur van het beoogde Europese wederopbouwfonds. Hij denkt dat de Europese Commissie de discussie over het fonds zal koppelen aan de discussie over de meerjarenbegroting van de EU (MFK) van 2021 tot en met 2027. „Dat is niet onlogisch”, zei hij na afloop van overleg met zijn Europese collega’s. De commissie presenteert naar verwachting eind deze maand nieuwe voorstellen voor het MFK.

Over de manier waarop de EU-landen gezamenlijk de onvermijdelijke recessie door de coronacrisis het hoofd moeten bieden bestaat grote onenigheid. Nederland en Duitsland willen geen euro-obligaties gaan uitgeven, maar de Franse president Emmanuel Macron zegt in een interview met de Financial Times donderdag dat er „geen andere keuze” is dan een fonds opzetten dat wordt gevuld door gezamenlijk schuld aan te gaan om zwaar getroffen lidstaten te financieren. „Anders stort de EU als politiek project in”.

Vorige week sloten de ministers van de eurozone (Eurogroep) al een akkoord over een miljardenpakket ter waarde van 540 miljard euro waarmee kredieten op de korte termijn vrijkomen. Maar dat is niet genoeg. Nadat de ‘lockdown’ in Europa is opgeheven moet er een herstelplan komen voor de economieën, volgens Eurogroepvoorzitter Mario Centeno ter waarde van zeker 1500 miljard euro. In dat akkoord staat dat daarvoor ‘innovatieve financiële instrumenten’ zullen worden gebruikt. Het is aan de regeringleiders om te bedenken hoe dan.

Hoekstra wil er nog geen getal opplakken. „Laten we eerst kijken welk probleem we moeten oplossen, hoe we het oplossen, welk budget daarvoor nodig is en dan hoe je aan het geld komt om het op te lossen.”