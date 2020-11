Hoekstra: tijd voor KLM-piloten om handtekening te zetten

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt het hoog tijd dat ook de pilotenvakbond VNV akkoord gaat met een loonoffer van de KLM-vliegers voor de duur van de noodlening die het kabinet bereid is te verstrekken. „Dit lijkt me wel het tijdstip om conclusies te trekken”, vindt de bewindsman.

Volgens VNV-voorzitter Willem Schmid zijn de piloten doordrongen van de noodzaak tot ingrijpende bezuinigingen bij KLM, en is de bond vastbesloten er met het bedrijf uit te komen. Maar een akkoord ligt er nog altijd niet, tot ergernis van Hoekstra: „als deze laatste bond en de KLM-directie het zo eens zijn, dan zou ik zeggen dat het ook een kleine moeite is om die handtekening te zetten”.

Hoekstra was naar de Tweede Kamer geroepen om tijdens het Vragenuur uitleg te geven over de situatie die ontstaan is bij KLM. De luchtvaartmaatschappij kan een beroep doen op een steunpakket van ruim 3 miljard euro om de coronacrisis door te komen, maar moet dan wel zeer fors snijden in de kosten. Het plan dat het bedrijf daarvoor onlangs indiende, ging de minister niet ver genoeg.