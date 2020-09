Hoekstra: steunpakket niet op de schop voor linkse steun

Dat het kabinet de steun van oppositiepartijen GroenLinks en PvdA nodig heeft voor het derde economische steunpakket, betekent niet dat dit pakket radicaal wordt uitgebreid of omgegooid. Dat zegt minister van Financiën Wopke Hoekstra na een gesprek met GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Hoekstra ging samen met minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) opnieuw langs bij zowel Klaver als PvdA-voorman Lodewijk Asscher. Beide partijen waren kritisch op het voorgestelde steunpakket, dat per 1 oktober al ingaat. GroenLinks wil meer steun voor jongeren en meer loopbaanadviezen. De PvdA wil dat werkgevers meer moeten doen om werknemers die ze moeten ontslaan aan een nieuwe baan te helpen.

Hoekstra verwacht niet dat hij nog miljarden vrij moet spelen of veel nieuwe maatregelen gaat aankondigen. „Ik denk dat het voor de hand ligt om het pakket grosso modo op deze manier in stand te houden”, zei hij. Daarover zijn immers al afspraken gemaakt met de coalitie, het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties. „De andere kant is dat als je met partijen in gesprek gaat, dat je dan ook de bereidheid moet hebben te luisteren en te kijken of je ze nog tegemoet kunt komen.”

Vorige week spraken Hoekstra en Koolmees al met de oppositiepartijen. Beide bewindsmannen kwamen „optimistisch” naar buiten over het debat dat ze morgen met de Kamer houden over de economische maatregelen.

„Als er wijzigingen komen moeten we eerst nadenken of het kan, of een wetswijziging nodig is of de financiering moet worden aangepast”, zei Koolmees. „Als dingen niet kunnen, dan kunnen ze niet.”