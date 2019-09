Hoekstra sluit verbod op negatieve rente niet uit

Minister van Financiën Wopke Hoekstra gaat in gesprek met banken om te spreken over de lage rentes op spaargeld. Daarin zal ook een eventuele negatieve spaarrente, ook wel boete op sparen genoemd, op tafel komen.

Dat schrijft Hoekstra dinsdag aan de Tweede Kamer, in antwoord op Kamervragen van Erik Ronnes (CDA) en Henk Nijboer (PvdA).

De minister schrijft dat hij zich er bewust van is dat een negatieve spaarrente lastig is voor spaarders, maar dat een verbod hierop een forse ingreep in de markt is. Hoekstra denkt dat de effectiviteit van het beleid van de Europese Centrale Bank en de stabiliteit van de financiële markten in gevaar kan komen in geval van een verbod.

De CDA-minister gaat in gesprek met de banken over de zorgen die leven bij spaarders over de lage rente op spaargeld. In die gesprekken zal hij ook een eventueel verbod op negatieve rente op tafel leggen. Hoekstra denkt dat voorlopig geen sprake is van een ‘boete op sparen’, maar kondigt toch aan dit goed in de gaten te houden.

Maandag bleek uit een peiling van belangenorganisatie ANBO dat zes op de tien ouderen spaargeld van de bank haalt in geval van een negatieve spaarrente. „Mensen zijn niet van plan om te betalen voor hun spaargeld”, zei directeur Liane den Haan daarover.

In de Tweede Kamer gaan steeds meer geluiden op voor een verbod op negatieve rente. Onder meer de PvdA en de SP pleiten hiervoor. Ook het CDA ziet het verbod als een serieuze optie.