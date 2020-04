Hoekstra: resultaat akkoord steunpakket mag er zijn

Minister Wopke Hoekstra is „heel tevreden” met het akkoord dat donderdagavond is bereikt over een Europees steunpakket om de klap van de coronacrisis te verlichten. De EU-ministers van Financiën werden het eens tot 540 miljard euro aan kredieten in de economieën te pompen. „Het resultaat mag er zijn”, zei hij op een persconferentie per videoverbinding na afloop van de vergadering.

Het akkoord kwam na dagenlange onderhandelingen die eerder deze week nog stuk liepen omdat Hoekstra zijn poot stijf hield op een aantal punten. Hij kreeg daardoor kritiek van zijn collega’s over zijn gebrek aan solidariteit. Veel Nederlandse eisen zijn uiteindelijk ingewilligd. Hoekstra: „Dit hele pakket is een teken van solidariteit. Het gaat om heel veel geld, en wij gaan erin mee in de wetenschap dat Nederland zelf heel weinig daarin zal deelnemen.”