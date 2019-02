Hoekstra praat vrijdag in Parijs met collega

Minister van Financiën Wopke Hoekstra en zijn Franse ambtsgenoot Bruno Le Maire treffen elkaar vrijdag om de situatie rond Air France-KLM te bespreken. Hoekstra, die de ontmoeting zelf heeft voorgesteld, reist dan naar Parijs.

Frankrijk was onaangenaam verrast door de plotselinge stap en stelt Hoekstra dan ook een „openhartig en vriendelijk” gesprek in het vooruitzicht. Frankrijk heeft geen „roeping om in het geheim luchtvaartmaatschappijen te besturen”, aldus een woordvoerder.

Hoekstra heeft woensdag ook gebeld met Air France-KLM-topman Ben Smith. Of hij vrijdag ook bij Smith langs gaat, is niet direct duidelijk.