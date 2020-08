Hoekstra: onvermijdelijk dat KLM hard ingrijpt

Dat KLM fors ingrijpt om de coronacrisis door te komen is „onvermijdelijk”, vindt minister Wopke Hoekstra (Financiën). De manier waarop dat gebeurt, laat hij aan het bedrijf zelf. De overheid schoot de KLM eerder te hulp met miljarden aan leningen en garantstellingen, op voorwaarde dat de luchtvaartmaatschappij de kosten flink omlaag brengt.

KLM nam eerder deze week eenzijdig het besluit een eerder afgesproken loonsverhoging uit te stellen. De vakbonden zijn daar woedend over. Hoekstra wil in het conflict geen stelling nemen maar wijst er wel op dat KLM momenteel sterk afhankelijk is van de geboden staatssteun. „Anders was het gewoon potentieel einde verhaal”, waarschuwt hij.

„Wat ik zie is dat KLM zich in een hele lastige fase bevindt en ook nog een lastige toekomst voor de boeg heeft”, aldus Hoekstra. „Dat een onderneming dan alles op alles zet om te overleven, dat begrijp ik heel goed. Dat dat vervolgens pijnlijk is voor alle werknemers, dat zien we ook allemaal.”