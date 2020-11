Hoekstra niet bereid tot overleg met pilotenbond

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) is niet van plan met de pilotenvakbond VNV in overleg te gaan over zijn eis dat al het KLM-personeel minder loon krijgt gedurende de periode van het steunpakket, die is voorzien tot en met 2025. VNV weigert zijn handtekening hieronder te zetten en schreef zondag een brief aan de minister, waarin de bond opnieuw vraagt om een gesprek met de minister.

Maar Hoekstra laat in een reactie weten dat "de bal nu ligt bij KLM en de bonden. Het kabinet heeft met de directie van KLM afspraken gemaakt en voert daar het gesprek mee". Ook vakbond FNV, die het cabine- en grondpersoneel vertegenwoordigt, beraadt zich nog over de langere loonmatiging. Vijf andere bonden zijn wel akkoord gegaan.

Hoekstra weigert een tweede deel van een steunpakket van in totaal 3,4 miljard euro te verstrekken aan KLM als niet alle bonden zich committeren aan zijn eis voor de langdurige loonmatiging. Zaterdag maakte de minister duidelijk dat de resterende 2,4 miljard - garantstellingen voor bankleningen - niet wordt verstrekt zolang niet alle bonden akkoord zijn. Bijna 1 miljard was een directe lening door de Staat aan KLM en werd in de zomer overgemaakt.

Zondag schreef de pilotenbond dat ze wel bereid is tot een langduriger loonoffer dan onlangs in de cao is afgesproken, maar dat ze daarover na afloop van het huidige loonoffer over ruim twee jaar in overleg wil gaan. Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover van De Telegraaf en RTL Nieuws. Maar de minister wil dat afspraken gedurende de looptijd van de lening duren. Er kan volgens hem geen nieuwe lening worden uitgekeerd als niet aan alle voorwaarden is voldaan.

Het kabinet had in juni meerdere voorwaarden gesteld aan het steunpakket. Naast loonmatiging, oplopend tot 20 procent voor de werknemers die minstens drie keer modaal verdienen, is dat ook een verlaging van het aantal nachtvluchten en een vermindering van de CO2-uitstoot.