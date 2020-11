‘Hoekstra liet zich in de kaart kijken met steunbelofte aan KLM’

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft zich in de kaart laten kijken door al in een vroeg stadium aan te kondigen dat het bereid was miljarden te steken in de redding van KLM. Mede daardoor hadden banken een gunstige positie in de onderhandelingen over deze steunoperatie, concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport.

De Rekenkamer wijst erop dat ook de banken veel te verliezen hadden bij een faillissement van KLM. Hun bijdrage aan een oplossing voor de door corona zwaar getroffen luchtvaartmaatschappij blijft evenwel beperkt, aangezien de overheid „uiteindelijk 93 procent van het risico van de steunoperatie draagt”.

De dubbelrol van ABN AMRO brengt volgens de Rekenkamer bovendien het risico van belangenverstrengeling met zich mee. De bank trad op als adviseur van het kabinet en maakt daarnaast deel uit van het consortium van kredietverstrekkers dat KLM te hulp schoot met een fors leningenpakket, waarvoor de overheid grotendeels garant staat.