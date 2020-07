Hoekstra: Kamer spreekt zichzelf tegen over Air France-KLM

De Tweede Kamer spreekt zichzelf tegen door wel meer inspraak te willen bij Air France-KLM, maar geen extra aandelen te willen kopen zolang het bedrijf bonussen uitkeert aan de top. Dat zegt minister Wopke Hoekstra (Financiën). Hij spreekt van een mogelijk dilemma . „Als dat zich voordoet, dan zal ik daarover met de Kamer in gesprek moeten.”

De Kamer stemde afgelopen nacht in met een motie van de PVV waarin de regering wordt gevraagd geen kapitaalinjectie te doen in Air France-KLM, zolang dat bedrijf geen streep zet door bonussen voor het topmanagement. Aan de andere kant sprak de Kamer onlangs ook uit dat Hoekstra moet proberen zijn invloed als aandeelhouder bij het moederbedrijf van KLM te vergroten.

Die twee moties staan „op gespannen voet met elkaar”, vindt Hoekstra. Hij is het wel met de Kamer eens dat het op dit moment „echt in de rede ligt om geen bonussen toe te staan” bij Air France-KLM. „Maar ja, ik ben niet de enige daar aan tafel, dat is ook de realiteit.”

Op de jongste aandeelhoudersvergadering werd duidelijk dat de Nederlandse staat nagenoeg alleen staat in de strijd tegen bonussen bij de luchtvaartgroep, zolang die wegens de coronacrisis overheidssteun geniet. Ruim 80 procent stemde in met een bonus voor topman Ben Smith. Zowel Nederland als Frankrijk bezit 14 procent van de aandelen.

Nederland en Frankrijk houden Air France-KLM nu nog met noodleningen en garantstellingen op de been. Maar de kans is groot dat het bedrijf de komende tijd met de pet rondgaat bij de aandeelhouders om het eigen vermogen te versterken. Als Nederland dan nee moet verkopen, leidt dat tot een zware verwatering van het aandelenbelang, dat juist is opgebouwd om meer invloed te krijgen.