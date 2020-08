Hoekstra: enorme banenverlies komt niet als verrassing

Het ongekende verlies van meer dan 300.000 banen in het afgelopen kwartaal is „natuurlijk heel slecht nieuws voor alle families die het overkomt”, zegt minister Wopke Hoekstra (Financiën). Maar het komt volgens hem niet als een verrassing. „We hebben te maken met de grootste economische dip sinds de Tweede Wereldoorlog.”

„Dit zijn slechte cijfers”, zegt Hoekstra. „En ga er maar vanuit dat we echt nog een lastige fase voor de boeg hebben.” De minister heeft tegelijkertijd wel de hoop dat de cijfers over de afgelopen zomer „in een aantal sectoren ook weer positief nieuws laten zien”.

Zorgen heeft de bewindsman over het weer oplopende aantal besmettingen. „Wat er nu met het virus gebeurt laat zien hoe belangrijk het is dat we ons aan de afspraken en de regels houden, want anders krijg je de volgende economische klap te verduren.”

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) noemt het banenverlies „zonder precedent”. Hoewel de slechte cijfers zich de afgelopen maanden al aankondigden, is hij er toch van geschrokken. „We hebben een steunpakket opgetuigd om de ergste klap op te vangen, maar 300.000 mensen die hun baan verliezen, dat is natuurlijk gigantisch.”