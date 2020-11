Hoekstra: deal met piloten is nog maar einde van het begin

De overeenkomst tussen KLM en de pilotenvakbond VNV is volgens minister Wopke Hoekstra (Financiën) een „belangrijke en fundamentele stap”, maar wel nog maar „het einde van het begin”. KLM kan misschien aanspraak maken op de rest van het leningenpakket van 3,4 miljard euro, het echte werk moet nog beginnen, zegt de minister. „Dat zal nog maanden, misschien jaren in beslag nemen”.

Eerst moet KLM zelf aan de slag met het plan. „Maar er is nog heel veel zwaar weer op komst”, voorspelt de minister. De luchtvaart zal dusdanig veranderen, ook op de langere termijn, dat er nog een hoop moet gebeuren voordat KLM echt weer een gezond bedrijf is.

Dat hij opnieuw de knip moet trekken om KLM overeind te houden, sluit Hoekstra niet uit. Niemand kan zeggen of dit steunpakket voldoende is voor het bedrijf. „We zien allemaal dat de scenario’s, of het nou gaat over economie, de schatkist of bedrijven, zo extreem zijn, zo totaal anders zijn dan we een jaar geleden voor mogelijk hielden, dat je ook op dit dossier helemaal niets kan uitsluiten.”

Op de financiële markten wordt er ernstig rekening mee gehouden dat Air France-KLM binnenkort met de pet rond moet bij de aandeelhouders om het eigen vermogen te versterken. De Franse en de Nederlandse staat zijn de twee grootste aandeelhouders. Hoekstra zei eerder al dat het geen uitgemaakte zaak is dat hij dan weer de portemonnee trekt. Het bedrijf zal dan opnieuw aan strenge voorwaarden moeten voldoen.

Het gedoe met de VNV heeft het imago van KLM en de piloten een flinke deuk opgeleverd, ziet ook Hoekstra. „Dat is natuurlijk ongelukkig.” De bewindsman zelf is verbaasd over de houding van de piloten, maar zal daar naar eigen zeggen „niet alleen” in zijn geweest. De minister wil het gedoe zo veel mogelijk achter zich laten, en doorkijken naar de toekomst.