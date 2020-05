Hoekstra: buikpijn van werkloosheidscijfers

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft „onmiddellijk buikpijn” van de jongste werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door de coronacrisis is het aantal mensen met betaald werk in Nederland in april het sterkst afgenomen sinds daar maandelijkse cijfers over worden bijgehouden.

„We komen uit een situatie met een enorm hoge werkgelegenheid”, zegt Hoekstra. „Dat is ontzettend goed nieuws geweest de afgelopen maanden en jaren. Maar je ziet dat het weer nu enorm hard omslaat.” Vooral in de horeca, detailhandel en cultuurbranche vallen harde klappen.

De dalende werkgelegenheid maakt het „des te belangrijker” dat de overheid banen redt door bedrijven te ondersteunen, zegt Hoekstra. Het kabinet komt later op woensdag met een nieuw steunpakket. „We zijn vastbesloten te blijven doen wat nodig is.”

Verder maakt de versoepeling van de coronamaatregelen het volgens Hoekstra „echt weer mogelijk voor ondernemers om weer aan de slag te gaan”. Bijvoorbeeld de horeca mag weer voorzichtig open. „Ik hoop zeer dat de combinatie van een nieuw noodpakket en het weer opendoen van de samenleving, met hopelijk ook nog een beetje goed weer, enorm helpt met de bedrijvigheid en werkgelegenheid.”