Hoedenverkoopster zoekt breder publiek

Aan hoedenwinkels kleeft doorgaans een wat stoffig imago. Maar dat is volgens Clara van der Post (24), eigenaar van hoedenspeciaalzaak Mode Lize, niet terecht. Ze ziet dat vooral onder mannen het dragen van een hoofddeksel steeds populairder wordt. Ook onder jongeren. „Ik verkoop genoeg hoeden aan mannen van een jaar of twintig.”

Begin 2017 nam Van der Post een hoedenwinkel in Goes van een bekende over. Ze had destijds al een webshop waar ze modeartikelen te koop aanbood. Toen ze door de toenmalige eigenaar werd gepolst om de zaak over te nemen, hoefde ze niet lang na te denken.

Nu, ruim drie jaar later, verhuist Van der Post met haar zaak van Goes naar Klaaswaal. Haar schoonmoeder helpt haar met het gereedmaken van de nieuwe winkel. Dit nieuwe onderkomen, dat zo’n veertig jaar geleden nog dienst deed als gemeentehuis, heeft de nodige voordelen. „Mijn man en ik gaan boven de winkel wonen, dus dat scheelt mij veel reistijd. Ook heb ik straks meer ruimte in de nieuwe winkel.”

Van der Post is namelijk van plan om meer producten te gaan verkopen dan alleen hoeden. Ze wil ook tassen, shawls en sieraden toevoegen aan haar assortiment. „Ik denk er ook over na om een hoekje in te richten met cadeau-artikelen, zoals zeepjes en kaarten. Zo wil ik een wat breder klantenbereik krijgen.”

Toch blijft haar liefste bezigheid het verkopen van hoeden. Met name hoofddeksels voor mannen genieten haar voorkeur. Mensen die denken dat een hoed vooral door oudere mannen wordt gedragen, hebben het volgens Van der Post mis. „Mannenhoeden zijn tegenwoordig hip en trendy. Flatcaps, platte petten voor mannen, zijn er in allerlei soorten en maten. Er is voor elk wat wils.”

UV-protectie

Dameshoeden doen het eveneens goed, met name hoeden die geschikt zijn voor de kerkgang op zondag. Daarnaast zijn de speciale zomerhoeden met UV-protectie erg geliefd. „We verkopen zelfs hoeden met beschermingsfactor 80. Zo wordt ook een kaal hoofd tijdens de warme zomermaanden optimaal beschermd.”

Maar toen de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte, daalde de omzet in de maanden maart, april en mei met 75 procent. „Normaal zijn maart en april onze topmaanden qua verkoop, want dan hebben we net onze nieuwe zomercollectie binnen. Met de nieuwe hoeden werden echter ook meteen de facturen meegestuurd.”

Daarom zag Van der Post zich genoodzaakt om afscheid te nemen van de drie personeeleden die elk een dag in de week in de winkel stonden. Dat viel haar zwaar. „Als werkgever is dat natuurlijk wel de laatste beslissing die je wilt nemen. Maar toen zag het er somber uit voor de winkel, ik had dus geen keus.”

Omdat het nog maar de vraag is hoe de coronapandemie zich zal ontwikkelen, vindt Van der Post het niet verstandig om naar nieuw personeel te zoeken. Ze zal daarom voorlopig in haar eentje de winkel bemannen.

Inmiddels gaat het weer goed met de verkoop, vertelt Van der Post. „Qua omzet loop ik nu ongeveer gelijk aan wat normaal is voor de tijd van het jaar. Dat komt mede door de uitverkoop die we nu in Goes houden.”

Wintercollectie

In haar nieuwe winkel in Klaaswaal wil ze straks met de allernieuwste wintercollectie beginnen. „In de zomer verkopen we vooral hoofddeksels van katoen, linnen en verschillende strosoorten. In de winter zijn ze vaak van wol en warme stoffen. Die vind ik toch wel het mooist.”

Op de website kunnen klanten alvast de nieuwe collectie zien. „In maart vroeg ik me af hoe ik een connectie kon blijven houden met de klanten. Toen heb ik de webwinkel op poten gezet.”

De enige vraag die bij Van der Post nog openstaat, is hoe ze de winkel gaat openen. „Wellicht dat ik klanten ga trakteren op promotiegeschenken, maar dat kan nog wijzigen. De opening staat gepland voor 19 september, dus ik heb gelukkig nog even de tijd om daarover na te denken.”

Gegevens onderneming

Bedrijf: Hoedenspeciaalzaak Mode Lize

Waar: Klaaswaal (per 19 september)

Activiteit: Verkoop van hoeden en modeaccessoires

Sinds: 1984

Medewerkers: 0

Omzet: Inmiddels weer op oude niveau 2019

