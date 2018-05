Hoe transport een hoge vlucht nam

Industrieel is het decor waarmee het nieuwe Nederlands Transportmuseum in Nieuw-Vennep de bezoeker meeneemt in de geschiedenis van vervoer van mens en goederen. Over land, zee, en door de lucht: wat heeft het Nederland gebracht?

Op de muur van de hal van het oude gebouw van Fokker, de voormalige Nederlandse fabrikant van vliegtuigonderdelen, staat ”Motorenstalling”. Wie het terrein oprijdt, belandt meteen in de wereld van de transportindustrie. Een wereld waarin de ene uitvinding nog niet is uitontwikkeld of ze wordt alweer ingehaald door het volgende baanbrekende bedenksel. Dat technische ontwikkelingen snel kunnen gaan, blijkt wel uit de geschiedenis van het transport in Nederland, die in de bedrijfshal wordt verteld.

In de bedrijfshal staan oude bussen, vliegtuigen en diverse vervoersmiddelen tentoongesteld. Ieder voertuig markeert een belangrijk punt in de geschiedenis van het vervoer.

Direct naast de ingang is een werkplaats waar een ‘ijzeren hond’, in reparatie is, een kruising tussen een brommer en een bakfiets. Het gemotoriseerde voertuig symboliseert de vooruitgang in de techniek in de tijd na de Tweede Wereldoorlog. De overdekte tweetaktmotor bood de bestuurder meer comfort dan de hondenkar, die handelaren eerst gebruikten om handelswaar te vervoeren. Het was een handig hulpmiddel voor menig melkboer.

Her en der in de hal staan geel met groene containers opgesteld. Ze werden gebruikt bij de aanleg van wegen en bruggen. De binnenkant van de containers leent zich goed als informatiepunt waarin de historie met behulp van een video wordt verteld. Van een stortvloed aan informatie en een hoog entertainmentgehalte is geen sprake in het museum. Kort en duidelijk is de uitleg.

De reis door de tijd begint met de Romeinse reiskoets en wordt vervolgd met de trekschuit en het eerste treinspoor. Van industriële revolutie naar de roerige tijden van de eeuwwisseling en de Tweede Wereldoorlog. Originele militaire voertuigen –vliegtuigen, ambulance en pantserwagen– zijn onderdeel van de collectie en vertolken de betekenis van transport voor oorlogsvoering in de twintigste eeuw.

Openbaar vervoer

In de tijd van de wederopbouw nam het openbaar vervoer een hoge vlucht. Het idee dat transport en mobiliteit voor iedereen was, leefde breed. De bussen in Amerikaans design staan daar symbool voor. De kenner ziet dat de onderdelen van de M&K-bus met popnagels aan elkaar zijn gemonteerd: een efficiënte manier van monteren. Toen mensen in de jaren zestig meer vrije tijd kregen, gingen velen voor het eerst op vakantie, met de auto. De vouwwagen karakteriseert dat.

De oude bussen doen het overigens nog. Binnenkort kunnen bezoekers ook rondritten maken: de bussen rijden dan door de drukke metropoolregio langs grote logistieke knooppunten zoals de bloemenveiling van Aalsmeer, de IJmuidense haven en Schiphol.

Niet altijd ontvingen de Nederlanders met open armen nieuwe uitvindingen. Door de toename van het gebruik van tractoren werd handwerk overbodig en waren veel landbouwwerkers bang om werk te verliezen. Twee trekkers herinneren aan die tijd.

Puchje

De originele magazijnstelling van Fokker leent zich goed voor de uitstalling van de collectie fietsen, brommers en motoren. Het Puchje staat –symbolisch tegendraads– in tegenovergestelde richting opgesteld van de rest van de partij tweewielers. De wijde wereld intrekken? Op een brommer kwam je een heel eind.

De SRV-wagen, de kleine rijdende supermarkt waarvan er nog 200 exemplaren rondrijden, heeft hier in Nieuw-Vennep zijn winkelfunctie behouden: de wagen fungeert nu als museumwinkel.

In het nieuwe millennium zijn veiligheid en duurzaamheid grote thema’s geworden. Met een vooruitblik naar de toekomst eindigt de tentoonstelling. Aanvoer van goederen per drone, waar kijken we nog gek van op?