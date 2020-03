Hoe mensen zonder vast contract hun eerste huis kunnen kopen

De bank verstrekt het liefst een hypotheek aan iemand met een vast contract. Maar een vaste aanstelling hoeft niet altijd de norm te zijn. Maar waar moet een geldverstrekker dan wel naar kijken?

Er zijn namelijk mensen met een vast contract die niet zo’n goed perspectief op de arbeidsmarkt hebben. En flexwerkers kunnen juist hele goede arbeidskansen hebben.

Er zijn verschillende opties: kijken naar het verleden, het heden of de toekomst. Naar het verleden kijken kan op twee manieren. De traditionele benadering is: het gemiddelde van de laatste jaaropgaven als uitgangspunt nemen. Dat gemiddelde ligt vaak lager dan het huidige salaris en dit is een al lang geaccepteerde manier om het inkomen te bepalen. Maar als een werknemer fors meer is gaan verdienen, dan zit dit salaris aan het einde van het kalenderjaar nog niet in het gemiddelde. Door digitalisering is er inmiddels een verbeterde versie: de inkomensbepaling loondienst. Hierbij worden bij het UWV digitaal de gegevens opgehaald en vervolgens het gemiddelde van de afgelopen 36 maanden bepaald. Dit is tussen de een en de twaalf maanden actueler dan het gemiddelde van de afgelopen drie kalenderjaren.

Als er naar het heden wordt gekeken, dan is een werkgeversverklaring met intentie de manier om het inkomen te bepalen. Een werkgever verklaart dat hij bij gelijkblijvend functioneren en een gelijkblijvende werksituatie de intentie heeft om het contract om te zetten in een vast contract. In deze methode kan ook een beetje het verleden en de toekomst worden meegenomen. Het overwerk van de afgelopen twaalf maanden mag bijvoorbeeld meegeteld worden. Dit geldt ook voor een gegarandeerde verhoging binnen zes maanden.

Bij een flexwerker wiens arbeidsverleden niet goed beoordeeld kan worden –omdat het bijvoorbeeld verbrokkeld of kort is– kunnen eigenlijk alleen de toekomstkansen worden gewogen. Tot een paar jaar terug kon iemand louter op basis daarvan vrijwel geen hypotheek krijgen. Inmiddels bestaat al een paar jaar de Perspectiefverklaring. Deze verklaring is ontwikkeld voor mensen die minimaal een jaar bij een uitzendbureau werken. Een Perspectief Taxateur bepaalt de kansen op de arbeidsmarkt. Omdat uitzendbureaus niet snel een vast contract geven, is de Perspectiefverklaring een goede manier om te laten zien dat de komende jaren goed voor een bestendig inkomen kan worden gezorgd.

Algoritme

Wie wel flexwerkt, maar niet via een uitzendbureau, kan sinds kort gebruik maken van de Arbeidsmarkt-scan. Met behulp van een algoritme worden iemands kansen bepaald op de arbeidsmarkt. Ik heb de scan eens voor mezelf ingevuld. Weliswaar ben ik ondernemer, maar ik deed net of ik in loondienst was. Helaas was mijn score te laag, want de arbeidsmarktkansen voor hypotheekadviseurs zijn niet hoog. Dit klopt ook, want in de financiële sector is het langetermijnperspectief niet goed. De Arbeidsmarktscan kijkt naar harde data, zoals opleiding, leeftijd en regio, maar scant ook allerlei algemene bronnen. Binnen een paar minuten weet je wat je score is. Is die hoger dan 70, dan kan de Arbeidsmarktscan worden aangevraagd.

De auteur is Master of Financial Planning. Volgende keer schrijft hij over Starters van huur naar koop. Suggesties of vragen? financieel@refdag.nl