Hoe later vis en gevogelte kopen, hoe hoger de korting

Albert Heijn experimenteert sinds maandag in Zandvoort met dynamisch afprijzen: hoe later op de dag, hoe hoger de korting. Bedoeling is om de voedselverspilling fors terug te dringen. In Nederland wordt jaarlijks 1,8 tot 2,5 miljard kilo voedsel weggegooid.

De Zandvoortse vestiging werkt met digitale prijsbordjes. Daardoor kan de prijs makkelijk worden aangepast. Een algoritme bekijkt de houdbaarheid, locatie, bonusaanbiedingen, weersomstandigheden, historische verkoop en voorraad in de winkel. Het systeem berekent vervolgens de korting, oplopend tot 60 procent en past dit zelfstandig aan op het elektronische prijskaartje.

De proef loopt twee maanden bij vis en gevogelte. Als het systeem werkt, wordt het eind 2019 mogelijk uitgerold naar honderd andere vestigingen.